Stefano Pioli si giocherà molto stasera contro la Juventus. Non solo il terzo posto e il conseguente approdo ai preliminari di Champions, ma anche la conferma sulla panchina dell'Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in caso di una grande prestazione allo Stadium, Suning potrebbe avere un motivo in più per mantenere alla guida dei nerazzurri il tecnico con tutto il suo staff.