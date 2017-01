L'allenatore dell'Inter, Stefano Pioli, ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria del Trofeo Casinò di Marbella: "Ho visto solo luci, non ombre. Come in tutte le partite poi ci sono situazioni positive e negative ma a noi è servito capire su cosa dobbiamo lavorare in vista di Udine. Conta il risultato e dobbiamo ottenere vittorie, per farlo dobbiamo essere attenti per tutti i 95 minuti. Gabigol? Ha fatto gol, come Perisic e Murillo. Sono contento per lui, ha fatto una buona partita. Ma tutti i suoi compagni sono altamente competitivi e lui lavora per ritagliarsi il suo spazio. Gagliardini? Noi siamo concentrati sul lavoro, è importante partite col piede giusto".