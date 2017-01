L'Inter è a caccia della sesta vittoria consecutiva in campionato e Stefano Pioli studia la miglior formazione da mandare in campo nella delicata trasferta contro il Palermo. L'Inter ha la ghiotta occasione di superare il Milan in classifica (i rossoneri devono però recuperare una gara) e i di guadagnare punti su una tra Lazio e Juventus.



Il tecnico emiliano, secondo le ultime prove svolte ad Appiano Gentile, dovrebbe affidarsi alla coppia di difesa formata da Miranda e Murillo, dato che Medel - che rientrava dopo un lungo infortunio - ha giocato per 120' in Coppa Italia. A centrocampo non dovrebbe esserci spazio per Kondogbia (diffidato), i titolari dovrebbero essere Gagliardini e Brozovic, con Banega dietro Mauro Icardi. Questo il probabile undici: Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Banega, Perisic; Icardi.