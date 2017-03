Dopo la pausa per le nazionali, i nerazzurri sono attesi ad Appiano Gentile nel pomeriggio di oggi. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questo fattore e spiega come sarà importante tener conto dell'aspetto psicologico dei vari calciatori, reduci da esperienze diverse.



"L’umore dei nazionali sarà un aspetto da tenere presente. Gli azzurri hanno battuto l’Olanda in amichevole, Sainsbury e Nagatomo hanno raccolto successi con Australia e Giappone nelle qualificazioni mondiali, mentre Perisic e Joao Mario hanno perso test superflui. Rientri in chiaroscuro per i sudamericani: Miranda è già al Mondiale del 2018 con il Brasile, Medel è tornato in corsa con il Cile mentre Banega non solo vede a rischio la sua partecipazione con l’Argentina, ma sarà pure squalificato per la sfida in Uruguay del 31 agosto".