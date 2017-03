Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, il tecnico dell’Inter, Stefano Pioli, ha presentato la partita nella consueta conferenza stampa ad Appiano Gentile.



Con l’Atalanta sarà una sfida fondamentale?

“Scontro importante, come lo sono tutte le gare contro avversarie che ci precedono in classifica. Sono in ottima condizione fisica e mentale, hanno meritatamente vinto in trasferta contro il Napoli, ma stiamo bene anche noi”



4-2-3-1 modulo giusto?

“Credo che ad essere determinante sia l’approccio e la voglia di proporsi in fase offensiva. È questione di mentalità”



Dipende tutto dall’Inter?

“Contro chiunque, dipende sempre da noi. Abbiamo qualità e valori per giocare ad alto livello. Credo nei miei giocatori e il tipo di gara dipenderà solo da noi, vogliamo dare il massimo davanti ai nostri tifosi”



Che lavoro stai facendo su Kondogbia?

“Il mio obiettivo è quello di far crescere tutti i miei calciatori, incrementare i loro pregi. Abbiamo parecchi giocatori giovani, credo che Geoffrey stia lavorando molto bene, sta iniziando a guardare in verticale e questo per noi è fondamentale. Può ancora migliorare”.



Brozovic è pronto a giocare dall'inizio?

“Credo che ci siano ancora di dubbi, ma abbiamo ancora due sedute di allenamento. Avere abbondanza è un pregio, come avere una panchina pronta per poter cambiare la gara se ce ne fosse bisogno”.



Consideri l’Atalanta una sorpresa?

“Credo di si, anche se c’è la Lazio che sta facendo un ottimo campionato”.



Cosa ti stupisce di più dell’Atalanta?

“Hanno quella spensieratezza mentale che gli permette di giocare al massimo. Dobbiamo rispettarli, ma senza dimenticarci delle nostre qualità e delle nostre convinzioni”



Moratti ha detto che non c’è bisogno di rovinare la festa con Conte o Simeone

“Ringrazio Moratti per le belle parole, ho anche il sostegno di Suning che mi fa lavorare con tranquillità”



Quanto sarà importante il rientro di Murillo in una gara che si preannuncia molto tesa sulle fasce?

"Il rientro di Murillo è importante. le fasce sono sempre molto importanti, soprattutto per il loro modo di stare in campo, ma credo che dovremo attaccare bene la loro area perché alla fine le partite si vincono lì”



Prima hai parlato di spensieratezza mentale da parte dell’Atalanta, l’Inter negli scontri diretti non ha mai sembrato averla. Domani sarà fondamentale questo aspetto?

“É una chiave di lettura interessante, ma nella nostra situazione non possiamo essere molto liberi di testa. comunque anche negli scontri diretti perso abbiamo dimostrato di essere vicini alle squadre che ci precedono in campionato”



Gagliardini le ha dato qualche consiglio?

“Chiediamo sempre informazioni ai nostri giocatori, quando conoscono le squadre in cui hanno giocato. Ho parlato anche con Palacio perché ha avuto Gasperini per tanti anni e quindi lo conosce bene.



Vorrebbe allenare qualche calciatore dell’Atalanta?

“Voglio talmente bene ai miei calciatori che mi tengo i miei"