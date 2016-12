Piero Ausilio e Stefano Pioli sono partiti alla volta di Nanchino per incontrare i vertici di Suning. Questo è quanto si apprende dal profilo ufficiale Twitter della società nerazzurra. Si parlerà ovviamente di mercato e si pianifecherà una strategia per la finestra invernale.



UN VIAGGIO PER APPROFONDIRE - Discorsi che erano già stati avviati quando Zhang Jindong ha raggiunto Milano in occasione della sfida contro la Lazio, ma che per svariati impegni nessuno ha potuto poi approfondire. Inoltre né Pioli né Ausilio erano mai stati in Cina. Il tecnico italiano salterà l'allenamento del 29, che sarà diretto dunque dal suo vice, e si presenterà nuovamente ad Appiano Gentile il 30.



PIU' STRATEGIE - Pioli e Ausilio incontreranno dunque i vertici di Suning e cercheranno di studiare diverse soluzioni che mireranno al rafforzamento della squadra oltre che allo sfoltimento della rosa. Saranno diverse le strategie che la proprietà prenderà in considerazione, ovviamente molto dipenderà dalle entrate e si terranno ben presenti quelli che sono i vincoli del Fair play finanziario, ma forse si potrà sperare in qualche regalino di Natale.