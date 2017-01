Il tecnico dell'Inter Stefano Pioli ha commentato a Rai Sport la vittoria in Coppa Italia contro il Bologna: "Partita bella con tantissime occasioni, abbiamo creato tanto e avevamo in mano la partita ma è la dimostrazione che se molli un attimo paghi. Complimenti al Bologna che ci ha creduto e ci ha provato, ma brava la mia squadra che ha sofferto e ha voluto passare, sono soddisfatto. Cosa dobbiamo fare? Continuare a fare un gol più degli altri. Gli avversari appena mettono piede nella nostra area ci fanno gol, questo ci deve far capire che serve più concentrazione. Gagliardini? Credo che sia un centrocampista completo, si discute troppo se debba giocare a due o a tre: ha senso della posizione e si sa muovere, io gli chiedo di verticalizzare molto e partecipare all'azione. Coppia Gagliardini-Kondogbia? Hanno fatto due ottime prestazioni, ma abbiamo anche Brozovic e per un allenatore è una fortuna avere più giocatori importanti. Testa sul campionato ora, abbiamo una partita difficile perché il Palermo giocherà la partita della vita. Gagliardini pronto per la Nazionale? Non sono scelte che spettano a me, ma sta dimostrando di avere un ottimo potenziale e c'è un ct che prende le decisioni migliori. A chi somiglia Gagliardini? A Tardelli per il senso della posizione e la voglia di attaccare gli spazi, anche se Marco era più agile e rapido mentre Roberto ha più fisicità. Difficile trovare dei giocatori che si somiglino tanto, Gagliardini sta completando il suo percorso ma è molto utile per il nostro presente ed è un investimento per il nostro futuro. Alla fine abbiamo vinto meritatamente, abbiamo costruito più degli avversari. Gabigol dal primo minuto? E' cresciuto tanto nel lavoro quotidiano, ha fatto una buona partita ma ha le qualità per fare ancora meglio: si è fatto trovare pronto, ma sa di potere e dover migliorare".