L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come Stefano Pioli abbia scelto Kondogbia e Gagliardini come coppia centrale di centrocampo. Un tandem che permette al tecnico emiliano di poter schierare il poco mobile Banega qualche metro più avanti, mantenendo ugualmente l'equilibrio necessario.



"Kondogbia si è alternato con Brozovic, fino a quando per un fallo di Pjanic il croato si è rotto un dito del piede destro. Da quel 5 febbraio, il francese ha avuto via libera. E se l’è meritata con prestazioni di grande sostanza. Lui e Gagliardini garantiscono un’equilibrio tale da potersi permettere i ritmi compassati di Banega, ora più libero di dedicarsi alla fase offensiva. Il duttile Brozovic, che pure si è immolato contro la Roma, quando la frattura non si era ancora saldata, al momento è quello che paga il dazio maggiore. Sa fare tutto, ma non è abbastanza disciplinato in mezzo al campo e finalizzatore da trequartista. Come la si rigiri, questi problemi di abbondanza per Pioli restano un bel lusso".