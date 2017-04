Stefano Pioli, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro il Napoli: "Partita importantissima. Vogliamo far di tutto per migliorare la classifica. La presenza di Zhang è molto stimolante per tutti noi. Ha parlato alla squadra del presente dell'Inter, che serve per costruire il futuro. La partita di stasera vada interpretata come una grande opportunità per dimostrare di essere forti contro una grande avversaria. Mettiamo sul campo quello che abbiamo preparato. Il futuro di tutti gli allenatori dipende dai risultati che si ottengono, non dobbiamo essere preoccupati. A breve ci incontreremo, come si fa sempre, e decideremo cosa fare per il futuro”.