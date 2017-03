L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Ever Banega e spiega come l'argentino sia - in questo momento - insostituibile per Stefano Pioli.



"Nelle esercitazioni di ieri, prima del pranzo e della partenza per Torino, ha insistito sull’11 che ha fatto a fette prima il Cagliari e poi l’Atalanta. Banega quindi si è ripreso la trequarti a spese di Joao Mario – provato dietro a Icardi a metà settimana – e Brozovic era stabilmente tra le riserve. Pioli non trascura davvero alcun dettaglio e a fine seduta ha voluto provare anche diverse soluzioni sui calci piazzati, in attacco e in difesa. Tutti gli angoli li batteva Banega. Un altro segnale che all’argentino in questo momento non si può rinunciare".