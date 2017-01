Stefano Pioli, tecnico dell'Inter, ha parlato a Premium Sport: "Ora abbiamo consapevolezza delle nostre qualità, poi a fine stagione tireremo le somme. Io so che stiamo lavorando tanto e bene e ognuno di noi è concentrato sul bene della squadra: questa è una qualità che ci deve accompagnare tutti i giorni. La squadra sa quello che deve fare per proseguire questo momento di forma: dobbiamo pensare partita per partita, mettendo in campo il nostro potenziale. I ragazzi sanno che devono lottare per vincere perché nessun avversario, come abbiamo visto a Palermo, ti regala niente".