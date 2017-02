Stefano Pioli, allenatore dell'Inter, ha parlato a Premium Sport: "Dobbiamo cercare di motivarci, di stare attaccati alle nostre ambizioni. Ogni settimana cerchiamo gli spunti adatti, abbiamo lavorato con grande motivazione, con ritmo ed è andata bene. Potevamo concedere di meno, ma era importante reagire. La tabella? Non avete visto quella della settimana precedente. Tutte le settimane proviamo ad avere degli spunti per far bene. Sappiamo che il percorso è ambizioso, ma vogliamo vincerle tutte da qui alla fine. Stiamo diventando una squadra competitiva. Gagliardini? Ha le potenzialità per diventare leader. E' sotto gli occhi di tutti con quale serenità e tranquillità è riuscito ad inserirsi, ma leader deve diventare la nostra filosofia di gioco. Riusciamo ad essere sempre squadra, questo è l'obiettivo. Juve-Inter? E' alle spalle già da lunedì, lo abbiamo dimostrato lavorando con grande attenzione. Mi capita di pensare al presente, poco al futuro e per nulla al passato. E' troppo importante cercare di costruire qualcosa per questa magnifica società e per i tifosi. Possiamo incidere solo sulle nostre prestazioni e a quello dobbiamo pensare. Credo sia giusto così, al di là del contratto. Abbiamo ancora tante cose da dire al nostro campionato, credo tutti i colleghi ragionino così. Dopo la conferenza di oggi penseremo al Bologna, al futuro ci penseremo dal 29 maggio. Palacio? Era arrabbiato perché si poteva fare qualcosa in più in fase offensiva, si aspettava di giocare più palloni e fare gol e questo atteggiamento mi piace. Icardi? E' un grandissimo, non vedo l'ora di riaverlo in campo, ma ho una squadra piena di ottimi giocatori. Rizzoli alle Iene? Una cosa mai vista e particolare... Sono stato un po' sorpreso, dico la verità. Ma a lui ho detto ciò che pensavo ed è finita lì".