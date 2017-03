Dopo la bella vittoria contro il Cagliari, il tecnico dell'Inter, Stefano Pioli, ha elogiato la prestazione di Ever Banega.



"E’ un giocatore di qualità e oggi ha fatto vedere giocate che fanno parte del suo repertorio, ma tutta la squadra si è mossa bene. Come mai si è visto così poco? Abbiamo provato degli equilibri con un sistema di gioco che prevede un trequartista e in quel ruolo abbiamo due ottimi giocatori come Banega e Joao Mario. Devo costantemente fare scelte e costantemente scelgo in settimana il giocatore che mi dà maggiori garanzie in quel momento, in base alla partita. Sulle qualità di Banega non ho mai avuto dubbi, sono contento delle sue prestazioni, così come sono convinto che Joao Mario sia un ottimo giocatore. In Spagna è diverso, questo è vero, ma lui ha intelligenza e tecnica, e poi il calcio è calcio e quando uno ha qualità e intelligenza, giocare in Germania, Spagna o Italia dovrebbe essere la stessa cosa"