Per una volta, Stefano Pioli tiferà Juventus. A 24 ore dalla sfida della sua Inter contro la Sampdoria, l'allenatore emiliano - come ammesso in conferenza stampa - guarderà il big match tra i bianconeri e il Napoli. Sperando, ovviamente, in una vittoria della squadra di Massimiliano Allegri, che permetterebbe potenzialmente ai nerazzurri di portarsi a cinque punti di distanza in classifica da Mertens e compagni.



UN GIRONE FA... - Un ultimo treno per la Champions, che passerà però soprattutto per i tre punti da conquistare domani sera. Di fronte ci sarà quella Samp che un girone fa costò la panchina a Frank de Boer, esonerato dopo la sconfitta coi blucerchiati. Un girone dopo è tutta un'altra Inter, principalmente per merito di Pioli. Che non vuole smettere di sognare l'Europa che più conta e scacciare i dubbi sul suo futuro.