Intervenuto ai microfoni di Inter Channel, il tecnico dell'Inter, Stefano Pioli, ha presentato la sfida che vedrà domani i nerazzurri affrontare il Bologna nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia: "Il tabellone ci vede entrare a sole 4 partite dalla finale, è un obiettivo e per arrivare in finale bisogna far bene domani. Ci stiamo preparando bene perché è una competizione molto importante. Se la serenità è accompagnata da concentrazione è un fattore importante. Giocare in casa ci può dare dei vantaggi anche se sul campo saremo 11 contro 11".

TURNOVER - "Donadoni farà turnover? Io terrò presente chi ha lavorato tanto sabato, ma anche chi sta lavorando tanto tutti i giorni. Schiererò una formazione competitiva, vincere fa bene e noi dobbiamo continuare a farlo".



IL SUO BOLOGNA - "Chi è rimasto del mio Bologna? Credo l'unico sia Taider che però è infortunato. Di Vaio fa il dirigente. E' stata un'esperienza positiva, ma ora è troppo importante il nostro momento".



CAMPIONATO E' LUNGO - "Non credo che per noi sia un problema il fatto che le altre continuino a vincere. Abbiamo una strada sola, che è vincere più partite possibili. Lo credevo al mio arrivo e ne sono convinto ancora, la squadra ha grandi valori. Il nostro futuro non dipende solo da noi ma continuando a vincere accorceremo le distanze, per far diventare determinanti gli scontri diretti".



APPELLO AI TIFOSI - "Perché un tifoso dell'Inter dovrebbe venire allo stadio? Perchè ama l'Inter e deve sapere che anche domani la squadra darà il massimo".