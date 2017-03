Ai microfoni di Inter Channel, l'ex nerazzurro Alessandro Pistone ha parlato di Inter esprimendo la propria opinione su Santon, Pioli, D'Ambrosio e Icardi.



"Pioli? Si dice sempre se fosse arrivato prima probabilmente l'Inter avrebbe una decina di punti in più che le permetterebbero di lottare per il secondo posto. Sembra abbia trovato la quadra, la squadra non concede 5-6 chance agli avversari. Santon? Mi rivedo in lui per il tipo di scelte fatte in carriera, ero contento quando è tornato perché lo reputavo il frutto del lavoro del settore giovanile, poi perché andò via bersagliato ingiustamente e il senso di rivincita personale poteva restituirgli la luce nella sua squadra. D'Ambrosio? Sta facendo grandi cose, sta dimostrando di essere un ottimo giocatore. l'Inter ci ha visto bene e l'allenatore gli ha dato la fiducia per mettere in mostra le proprie qualità. Icardi? Credo sia già nel pieno della sua carriera, sin da giovane ha sempre segnato. Inizialmente sembrava che aiutasse poco la squadra, da qualche tempo sta facendo anche quello pur continuando a mantenere una media gol incredibile. E' già una delle prime punte più forti al mondo".