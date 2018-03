Da mesi viveva in una situazione per niente comoda e alla fine Walter Sabatini ha scelto di andare via. Il direttore dell'area tecnica di Suning, come spiega La Rapubblica, non ha mai avuto piena autonomia nei processi decisionali e i diktat imposti dal governo cinese a Suning hanno fatto il resto.



“Sabatini da mesi era in ambasce, per vari motivi, e non aveva mai trovato sintonia con la proprietà cinese: la macchinosità dei processi decisionali ha costituito il principale ostacolo, e nemmeno ha giovato quella incombente sensazione di non avere l’autonomia promessa, perché i cinesi in sostanza alla fine fanno come vogliono loro su tutto e non ascoltano ragioni. Ma ciò che in realtà ha cambiato per tutti prospettive e obiettivi, e si parla di Capello e Sabatini ma anche dell’Inter, è stata l’inversione di marcia di Suning la scorsa estate, quando tutti i piani di investimento sul settore calcio sono mutati perché così voleva il governo. Il proprietario di Suning, Zhang Jindong, è un fedelissimo del potere centrale, ormai fa anche parte dell’Assemblea Nazionale ( l’unica camera del parlamento cinese, poco meno di tremila membri, una minoranza è composta da imprenditori miliardari come Zhang), quindi non può che piegarsi alla ragion di Stato. La frenata sulle spese ha così cambiato i destini del progetto Suning, che all’inizio voleva addirittura allestire una serie di squadre nel mondo col proprio marchio, e di conseguenza anche dell’Inter e dei suoi uomini”.