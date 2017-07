Quello che sembrava il colpo del Millennio, il passaggio dei due attaccanti adolescenti Pietro Pellegri ed Eddie Salcedo Mora dal Genoa all'Inter per una cifra oscillante tra i 20 ed i 60 milioni di euro, potrebbe ora saltare.



Lo sostiene il Corriere dello Sport, secondo cui le alte cifre orbitanti attorno alla trattativa avrebbero spinto la società nerazzurra a ritornare sui propri passi, mettendo così in dubbio l'esito di un affare in prospettiva che tanto clamore aveva suscitato nelle scorse settimane.



Ad avvalorare la tesi del quotidiano romano c'è il fatto che una delle contropartite tecniche rientranti nell'accordo tra le due società, il passaggio del 19enne Axel Bakayoko dall'Inter al Genoa, non si è concretizzato nei tempi concordati, ossia entro lo scorso 30 giugno.



Dietro a questa decisione ci sarebbero i dubbi della società milanese, perplessa dal fatto di spendere una cifra così elevata per due giocatori sicuramente promettenti ma ancora tutti da formare. Non è escluso che nelle prossime settimane i dirigenti interisti e gli omologhi genoani tornino a sedersi attorno ad un tavolo per ridiscutere i termini dell'affare.



Nel frattempo la situazione viene monitorata con grande attenzione dalla Juventus, che resta in attesa di uno spiraglio per reinserirsi nella trattativa per portare Pellegri in bianconero.