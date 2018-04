È l’uomo del momento, Lautaro Martinez, ormai apertamente e per sua stessa ammissione prossimo attaccante dell’Inter nella prossima stagione. La punta del Racing Avellaneda è stato premiato per il secondo mese consecutivo ‘Miglior Attaccante’ della SuperLiga, il campionato argentino. Come si legge su Tuttosport, a marzo Lautaro è andato in gol 3 volte nei 3 match contro Velez, Cacharita e Patronato che si son giocati tra il 5 e il 18 marzo. Tre gol che hanno fatto andare in doppia cifra il bilancio del ragazzo in campionato.