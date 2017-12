La prima parte di stagione è stata pregiata per Luciano Spalletti, ma adesso in casa Inter suona qualche allarme. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera.



“Il girone d’andata mette a bilancio per Spalletti una classifica positiva e una prima parte di campionato pregiatissima. La chiusura però è stata piena di stenti e vari allarmi sono scattati da tempo: povertà della rosa, difficoltà dell’attacco (una sola rete negli ultimi 600 minuti), manovra ripetitiva e una decisa flessione fisica. Il tecnico è troppo lusinghiero con i suoi quando parla di «buonissima partita», quella l’ha fatta la Lazio che avrebbe potuto vincere se non avesse sciupato l’impossibile”.