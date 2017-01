Tra i pochi motivi d'interesse che i tifosi dell'potevano avere nel guardare il "Trofeo Casinò di Marbella", che la squadra di Stefano Pioli ha giocato a Cadice, c'era sicuramente. Finalmente, dopo le tante parole spese nelle ultime settimane, l'attaccante brasiliano ha avuto la possibilità di mettersi in mostra, anche se in una partita durata solo 45 minuti e contro un avversario come la Real Balompedica Linense, squadra che milita nella terza divisione spagnola.Eppure, fatte queste premesse,. In termini di grinta è apparso tra i più decisi, forse l'unico a cui importava davvero qualcosa di questa sgambata., quando a pochi secondi dal 45' con un bel pallonetto ha battuto il portiere avversario, segnando il suo primo gol nerazzurro - festeggiato poi su Twitter - dando la vittoria della prima mini-sfida alla squadra di Pioli.Quel Pioli a cui Gabigol e il suo agente continuano a chiedere più spazio. Visto l'investimento fatto la scorsa estate - quei- il giovane brasiliano. Senza diventare un titolare indiscusso, per questo ci sarà tempo. Ma anche senza essere costantemente l'ultima scelta, il ragazzino da mandare in campo a un minuto dalla fine, dopo che sono già entrati i vari Biabiany e Palacio. Gabigol il suo messaggio l'ha mandato. L'Inter e Pioli l'avranno ricevuto?@marcodemi90