Portieri: Handanovic, Carrizo, Berni

Difensori: Andreolli, Ansaldi, D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Nagatomo, Ranocchia, Santon

Centrocampisti: Banega, Brozovic, Candreva, Medel, Felipe Melo

Attaccanti: Eder, Icardi, Palacio, Perisic, Biabiany

Si tratta delle liste da consegnare alla Uefa all'inizio della prossima stagione e che, ancora una volta dovranno sottostare a regole ferree per i ben noti accordi presi ormai 3 anni fa dall'allora socio di maggioranzaper le violazioni del Fair Play Finanziario.che: "L'accordo verrà applicato alle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/19 e prevede per i singoli esercizi di: operare in continuità aziendale, il raggiungimento di un break even deficit (debito massimo) non superiore a 30 milioni per il 2015/16 e di un break even (pareggio di bilancio) per il 2016/17". Fra le varie limitazioni c'è anche quella di presentare una lista che pareggi, in valore, quella presentata al momento dell'ultima partecipazione alle coppe.L'ultima apparizione in una competizione Uefa da parte del club nerazzurro fu nel 2016/17 in Europa League. Una sfortunata avventura culminata con l'eliminazione ai giorni, ma che vide il club nerazzurro, già quell'estate, costretto a compiere scelte impopolari nella presentazione della lista.non furono infatti iscritti per problemi legati al valore del loro acquisto mentre fu inserito. Di quei 21 giocatori solo 11 sono attualmente in rosa e 2 potrebbero tornare dai rispettivi prestiti a fine anno.Ecco l'elenco completo dell'ultima lista:





AFFARI LOW COST FONDAMENTALI - Riempire la lista non sarà facile anche perchè le eventuali cessioni di Gabigol, Kondogbia e Joao Mario non influenzeranno la compilazione. Per questo l'Inter sta spingendo su possibili affari a parametro zero come Stefan de Vrij della Lazio e Kwadwo Asamoah della Juventus e ha indirizzato il proprio mirino verso quei giocatori in scadenza nel 2019 per cui sarà possibile trattare a cifre ristrette.

NIENTE COLPI SUPER, A MENO CHE... - Il prossimo mercato dell'Inter non prevedrà colpi faraonici, sia per questioni di bilancio che di lista. Nessuna follia, quindi, a meno di cessioni importanti. Sì perchè l'eventuale addio di un giocatore come Mauro Icardi risolverebbe ogni tipo di problema, di lista, di bilancio e soprattutto di mercato.



