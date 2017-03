Patrik Schick ha stregato l'Inter. C'è poco da dire, le relazioni piovute a Milano stilate sul giovane centravanti della Sampdoria hanno convinto Piero Ausilio, che a sua volta è un grande estimatore dell'attaccante ceco. E la famosa clausola presente nel contratto del calciatore non dovrebbe essere un problema insormontabile per i nerazzurri. Anche perchè la strategia del club sembra essere già ben definita.



Il piano dell'Inter, scrive La Gazzetta Dello Sport, sembra essere quello di versare subito al Doria l'intero importo della clausola, rescissoria, che ammonta a 25 milioni di euro. In quel caso, Ferrero sarebbe obbligato ad accettare la proposta, e gli uomini mercato di Corso Vittorio Emanuele inizierebbero a trattare direttamente con il calciatore. Il placet all'operazione deve ovviamente essere dato da Zhang Jindong, e si attende nel giro di un paio di settimane, ma l'assenso dovrebbe arrivare senza problemi, anche perchè l'acquisto di giovani talenti bruciando la concorrenza è uno degli obiettivi della nuova proprietà.



SAMP - L'idea della dirigenza dell'Inter sembra essere quella di acquistare subito Schick, prima che il suo valore lieviti ancora, per poi lasciarlo crescere in maniera serena e in un ambiente che il giovane attaccante conosce già bene. In quest'ottica i nerazzurri potrebbero anche lasciare poi l'ex Sparta Praga per un'ulteriore stagione alla Sampdoria, in modo da farlo maturare ancora con un'intera annata da titolare alle spalle.