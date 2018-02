Caccia a un rinforzo in mezzo al campo. Nei piani dell'Inter c'è la volontà di regalare a Spalletti un nuovo centrocampista, che possa alzare il livello di un reparto che in questa stagione sta facendo enorme fatica. Secondo Goal.com uno dei nomi sulla lista è quello di Kevin Strootman, olandese classe 1990 in scadenza nel 2022 con la Roma. Una trattativa ufficiale ancora non c'è, ma la squadra mercato guidata da Sabatini e Ausilio lo considera un'opzione. Per l'ex giocatore del Psv Eindhoven servono 30 milioni di euro, un investimento che passa necessariamente dalle cessioni di chi ha deluso.



FATTORE DE VRIJ - L'Inter non ha preso contatti con la Roma, ma in queste settimane ha parlato più volte con il suo entourage, che ha in procura anche de Vrij, obiettivo nerazzurro che ha scelto di non rinnovare il suo contratto con la Lazio. La priorità al momento è il difensore passato dal Feyenoord, per il quale è stata presentata un'offerta di ingaggio da 4 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni. Poi eventualmente sarà il turno di Strootman.