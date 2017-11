L'Inter è seriamente interessata alla riqualificazione dell'area Piazza d'Armi di Milano. Il club nerazzurro con Suning vorrebbe creare un vero e proprio "quartiere polivalente nerazzurro" in cui inserire la nuova sede e, possibilmente anche gran parte di un nuovo centro sportivo.



L'INTER SCENDE IN CAMPO - Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera su piazza d’Armi, con la discesa in campo dell’Inter, viene accantonato il masterplan disegnato da Leopoldo Freyrie per la riqualificazione dell’area, che prevedeva un grande polmone verde ma tutt’attorno una cintura di palazzi.



100 MILIONI - Suning è pronta a rilevare per 100 milioni di euro da Invimit (la società di gestione del risparmio del ministero dell’Economia e delle Finanze incaricata della valorizzazione del patrimonio pubblico), oltre 30 dei 42 ettari un tempo utilizzati come campi per l’esercitazione dei carri armati, oggi dismessi. Una Pinetina in città è un progetto che, ‘nel rispetto delle volumetrie possibili’, il Comune sposa.