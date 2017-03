Il Sassuolo si prepara a cedere Domenico Berardi e nonostante i ripetuti messaggi lanciati dal presidente Giorgio Squinzi, che più volte ha dichiarato: "Lui all'Inter mai", ora anche questo veto sembra essere caduto. Berardi andrà via a fine stagione e anche per il club neroverde nessuna destinazione potrà essere negata a priori. Nessuna preferenza verso la Juventus, come fu per l'estate scorsa e ora l'Inter è pronta ad affondare il colpo.



VIA LIBERA DEL SASSUOLO - Proprio con l'Inter, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Sassuolo ha già avuto un colloquio nei giorni scorsi per ribadire l'apertura ad una trattativa che possa soddisfare tutte le parti in causa. Una novità, dopo le frenate estive, che soddisferebbe soprattutto il giocatore, il quale non ha mai negato la propria preferenza per la formazione nerazzurra e già la scorsa estate avrebbe accettato un eventuale approdo a Milano.



LE CIFRE DELL'OPERAZIONE - L'Inter ha già una base di accordo con l'entourage di Berardi e ora si troverà con il Sassuolo per trattare l'acquisto del suo cartellino. L'Inter, non vorrebbe andare oltre quota 30 milioni, la stessa cifra prospettata alla Fiorentina per l'eventuale operzione Bernardeschi. Da Firenze la risposta è stata negativa, perchè il talento di Carrara è valutato almeno 50 milioni. Diverso, invece, è il discorso legato a Berardi. Il Sassuolo lo valuta fra i 35 e i 40 milioni, ma la stagione negativa che sta attraversando può spingere verso il basso le cifre dell'operazione. Se il Sassuolo andrà incontro alla proposta da 30 milioni nerazzurra l'affare si farà e Berardi vestirà finalmente i colori del suo cuore.