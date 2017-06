L'Inter è pronta a rivoluzionare la difesa. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come sono molti quelli che potrebbero lasciare Appiano Gentile



"Il lifting che i dirigenti nerazzurri e Spalletti hanno in mente per la difesa dopo il summit di venerdì ha preso forma in maniera netta. Tra i centrali presenti resteranno Miranda e Andreolli. Tra gli esterni pochi dubbi sulla conferma di D’Ambrosio e Ansaldi. Gli altri sono tutti destinati a cambiare aria: Murillo andrà all’estero e potrebbe garantire una plusvalenza, Ranocchia è seguito dal Sassuolo, ma vuole la Premier, Medel nel ruolo di difensore centrale non è una prima scelta e non ha la maglia da titolare garantita né lì né a centrocampo, mentre sugli esterni Nagatomo e Santon cercheranno spazio altrove. I volti nuovi là dietro dunque potrebbero essere quattro: una vera e propria rivoluzione".