Poco utilizzato dal Borussia Dortmund in questa prima parte di stagione a causa di un infortunio, il trequartista tedesco classe 1990 André Schürrle è stato proposto all'Inter, club alla ricerca di un giocatore proprio in quel ruolo. Al momento un contatto e nulla più: l'ex Chelsea ha un contratto valido fino al 2021 e solo il via libera alla cessione a titolo temporaneo potrebbe trasformare questo sondaggio in una trattativa.