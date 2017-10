L'Inter può viaggiare a ritmi ancora più sostenuti di quelli attuali. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera, che spiega come questa sera i nerazzurri abbiano la possibilità di portarsi - almeno per una notte - in prima posizione.



“Imbattuta, con la difesa più forte del campionato (insieme al Napoli) e la possibilità concreta di prendersi, almeno per una notte, il primo posto in classifica. L’Inter delle sette vittorie in nove partite, di due successi su tre negli scontri diretti, che non prende gol e spesso ne segna nel finale, è sempre più ingombrante. E ha ragione Spalletti a sostenere che «Se fai un paso bene, quello dopo riesci a farlo meglio e puoi aumentare la velocità». Andare più forte di così per un’Inter già lanciata a velocità sostenuta non sarà semplice ma è possibile, anche se stasera al San siro arriva la Sampdoria di Giampaolo che la passata stagione vinse due volte su due contro i nerazzurri e fece esonerare Frank de Boer”.