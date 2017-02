L'Inter, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, non vuole più rischiare di stare senza Icardi; all'interno della rosa nerazzurra, infatti, non c'è un sostituto all'altezza dell'argentino: Eder viene considerato un esterno da Pioli, Palacio è ormai sul viale del tramonto e Gabigol non è considerato una vera alternativa al capitano. Ecco perché il gruppo Suning ha messo nel mirino due top player assoluti: Alexis Sanchez, che non ha ancora rinnovato con l'Arsenal, e Sergio Aguero, che è ai ferri corti col Manchester City. Entrambi sono giocatori di spessore in grado di giocare sia da che con una prima punta e rappresentano le perfette soluzioni per la prossima stagione.