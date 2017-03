L'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia come quella tra Cagliari e Inter non sia una sfida "normale". Tra le fila dei sardi, infatti, ci sono uomini che ben conoscono l'ambiente nerazzurro, sia in campo che in società.



LA TRAPPOLA - "A Cagliari l’Inter si deve guardare dalle trappole... degli ex amici che già all’andata, a San Siro, hanno rovinato il pomeriggio della formazione di De Boer. Quel 2-1 per gli uomini di Rastelli segnò l’inizio della rovinosa caduta del tecnico olandese e adesso Pioli spera che la trasferta in Sardegna non azzeri le chances di rincorsa alla zona Champions oltre a complicare quelle di qualificazione alla prossima Europa League. Sul loro cammino Icardi e compagni troveranno volti noti come quello di Senna Miangue, il terzino sinistro che Ausilio ha mandato sull’Isola in prestito a gennaio, ma che ha iniziato la stagione ad Appiano Gentile disputando anche 5 gare ufficiali. Tra pochi mesi sarà di nuovo alla Pinetina, ma intanto..."



AMICI MIEI - "Un passato ancora più importante all’Inter, però, lo hanno i dirigenti, a iniziare dal presidente Tommaso Giulini, cuore nerazzurro doc. Proviene da una famiglia molto legata a quella dell’ex patron Massimo Moratti e non a caso il numero uno dei sardi dal 2005 al 2013 ha fatto parte del cda interista arrivando anche a detenere tramite la holding di famiglia l’11% del pacchetto azionario. Spesso a San Siro fino a quando non ha rilevato la maggioranza rossoblù, Giulini aveva tra i suoi “miti” quel Walter Samuel che, in quanto membro dello staff tecnico di Pioli, oggi al Sant’Elia guarderà il match dall’alto, magari proprio a pochi posti di distanza dal presidente avversario ed... ex amico nerazzurro. Di quest’ultima categoria fa parte anche la famiglia Filucchi. Giulini fin dall’inizio della sua avventura ha voluto con sé Stefano, ex uomo forte (e vice direttore generale) all’Inter di Moratti. Adesso al Cagliari Filucchi senior fa il vice presidente e il suo contributo è stato fondamentale sia per restituire in tempi brevi alla società uno stadio sia per la costruzione del nuovo Sant’Elia. Il figlio Francesco, invece, nel club di corso Vittorio Emanuele ha fatto l’osservatore, mentre sull’Isola era diventato direttore sportivo del settore giovanile prima di intraprendere un mese fa l’attività legata all’assistenza legale nel diritto sportivo aprendo un ufficio a Londra. Un’ulteriore curiosità: Giulini e Stefano Filucchi figurano ancora tra i piccoli azionisti dell’Inter. Nel vivaio rossoblù infine lavora David Suazo, allenatore dell’Under 17. La sua carriera da giocatore è più legata al Cagliari, ma in nerazzurro ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana".