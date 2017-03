L'Inter sarà presente in Sudamerica con i suoi osservatori per assistere alla sfida fra Cile e Argentina valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Tanti gli obiettivi di mercato presenti in campo a partire dallo stesso Gary Medel.



Il centrocampista cileno è infatti alle prese con il rinnovo del proprio contratto e il suo procuratore, Fernando Felicevich ha già avviato i contatti con la dirigenza del club nerazzurro.



Il procuratore cura però anche gli interessi di Alexis Sanchez grande sogno di mercato in attacco insieme all'argentino Sergio Aguero.



Fra le possibili sorprese occhio a Martin Rodriguez, esterno d'attacco classe '94 del Cruz Azul, ma anche Paulo Diaz, difensore centrale anche lui classe '94 del San Lorenzo.