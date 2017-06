Nella nuova Inter di Luciano Spalletti nessun giocatore ha il posto assicurato in mezzo al campo. L’unico veramente incedibile è Roberto Gagliardini, ora impegnato con la Nazionale Under 21 di Roberto Di Biagio nell’Europeo polacco. Il classe 1994, arrivato lo scorso inverno dall’Atalanta per 20 milioni di euro, è considerato un giocatore chiave per presente e soprattutto futuro. Con Gasperini giocava nel centrocampo a due in coppia con uno tra Franck Kessié (ora al Milan) e Remo Freuler, adesso con Spalletti potrebbe fare lo stesso. Non più nel 3-4-2-1, ma nel 4-2-3-1 con cui il nuovo allenatore dell’Inter vuole schierare i suoi.



IN USCITA - I centrocampisti presenti nella rosa di Spalletti - oltre a Gagliardini - sono: Gary Medel, Marcelo Brozovic, Ever Banega, Geoffrey Kondogbia e Joao Mario. I primi tre di questo elenco sono sulla lista dei possibili partenti stilata da Piero Ausilio, Walter Sabatini e Spalletti stesso. Il Pitbull Medel piace in Argentina al Boca Juniors. Il neo-allenatore dell’Inter non lo considera adatto per giocare da difensore centrale e a centrocampo vuole più qualità. Brozovic, reduce da una stagione negativa, è uno dei possibili sacrificabili, così come Ever Banega. Il croato piace soprattutto a Everton e Zenit San Pietroburgo, ma l’Inter non vuole svenderlo. Nonostante la clausola da 50 milioni di euro, la società di corso Vittorio Emanuele - per il croato - inizierebbe a prendere in considerazione offerte a partire da 20 milioni di euro. Banega, invece, piace in Spagna a Siviglia ed Espanyol. L’Inter è pronta a valutare proposte da 12 milioni di euro e oggi il suo procuratore era a Milano per trattare la sua cessione col club andaluso. Il suo ritorno al Siviglia al momento è l'ipotesi più calda.



REBUS JOAO MARIO - L’Inter difficilmente riuscirà a cedere tutti e tre i giocatori: Spalletti, dunque, potrebbe ritrovarsi delle vere e proprie incognite in mediana. Nessuno dei tre, infatti, ha le caratteristiche per giocare nei due di centrocampo davanti alla difesa. E le incognite del centrocampo interista non sono finite qui. In che ruolo giocherà Joao Mario con Spalletti? "Parliamo di un calciatore offensivo in grado di giocare tra le linee - ha detto l’allenatore dell’Inter -, bravo a offrire ottime soluzioni. A Roma, per esempio, cambiai ruolo a Pjanic e Nainggolan: il primo più indietro, il secondo più avanti. Poi conta anche la disponibilità del ragazzo, a volte si può anche stare fuori. Al netto degli ultimi risultati, qualcosa bisogna cambiare”. Può giocare da regista o da trequartista, Spalletti deve ancora decidere.



E KONDOGBIA? - Altra incognita “a disposizione” dell’allenatore dell’Inter. I nerazzurri non puntano più sull’ex Monaco, ormai è un dato di fatto. Lo scoglio più arduo da superare, però, è quello relativo alla valutazione del calciatore. L'Inter non potrà permettersi minusvalenze e a giugno Kondogbia sarà a bilancio per 25,5 milioni di euro. Una cifra che vale come deterrente per chi volesse credere in lui, soprattutto in virtù dell'alto ingaggio del calciatore. La soluzione migliore, per l'Inter e per chi dovesse decidere di investire su Kondogbia, sarebbe quella del prestito con obbligo o diritto di riscatto al 2018, quando il suo valore a bilancio sarà di poco superiore ai 17 milioni di euro. Tanti rebus in mediana per Luciano Spalletti. Il valore del centrocampo dell’Inter ad oggi è tutto da decifrare. Soprattutto viste le novità tattiche che verranno introdotte dall’ex allenatore giallorosso e visti gli obiettivi di mercato dei nerazzurri (su tutti Borja Valero, sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter).