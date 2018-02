Marcelo Brozovic voleva lasciare l'Inter nel mercato di gennaio. Aperto a qualsiasi soluzione di alto livello, pronto a salutare dopo l'ennesima stagione altalenante senza quasi mai lasciare il segno. Rapporto ai minimi storici, insomma. Tanto che Ausilio e Sabatini lo hanno proposto a diverse squadre senza successo, alla ricerca di scambi di prestiti con diritto di riscatto per una soluzione 'alla Kondogbia' che non è andata in porto con società come Tottenham e soprattutto Siviglia (con Joaquin Correa nell'operazione). Poi, è stato Luciano Spalletti a bloccare tutto quando l'accordo era completato per il semplice prestito oneroso con diritto di riscatto per spedirlo proprio al Siviglia di Montella all'ultimo giorno di mercato con tanto di aereo privato già pronto.



SCAMBI E CLAUSOLA - L'allenatore nerazzurro è stato chiaro: senza sostituto, Brozovic non va via. E così è stato, anche perché l'operazione Pastore è saltata esattamente come la pista Gaitan dall'Atlético Madrid, il croato sperava di andar via ma niente da fare. C'è stato anche un tentativo di scambio last minute proprio per accontentare tutti, Spalletti come Brozovic e le casse dell'Inter: contatto diretto con l'Everton, proposto Brozovic per Morgan Schneiderlin, centrocampista ex Manchester United molto gradito a Spalletti stesso. Ma i Toffees hanno rifiutato, timbro finale all'ultimo giorno di mercato su Marcelo, ancora destinato a rimanere a Milano. Con un problema sulla sua valutazione con cui l'Inter dovrà fare i conti: nella prossima estate sarà praticamente impossibile incassare i 50 milioni della clausola rescissoria valida per l'estero, ma in Corso Vittorio Emanuele saranno ben contenti anche di metterne in tasca 28/30 complessivi essendo in gran parte plusvalenza. Brozovic si ritroverà intanto in una situazione paradossale, dall'aereo pronto alla clausola che quasi non servirà più. Con l'Inter che avrà bisogno di lui...