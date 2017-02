Inter e Roma si sono affrontate in modo speculare, ma la differenza l'hanno fatta gli interpreti. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come Stefano Pioli abbia osato troppo nello schierare Candreva e Perisic nel ruolo di fluidificanti a tutta fascia.



"Inter e Roma erano state impostate nella stessa maniera, ma con interpreti di diversa natura. Identica difesa a tre, con due esterni a difendere e attaccare. Ma gli interisti (Candreva e Perisic) erano attaccanti veri, i romanisti (Bruno Peres e Juan Jesus) erano difensori. Probabilmente Pioli ha preteso troppo dalla sua coppia di ali (che dovevano coprire la fascia intera), perché nessuno dei due è entrato in partita come fanno di solito, soprattutto il croato doveva buttare un occhio a Peres e un altro a Salah per non lasciare D’Ambrosio da solo nel più pericoloso degli “uno contro uno” con l’egiziano".