Il prossimo mercato decreterà una rivoluzione in casa Inter. Questo è quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come la società nerazzurra abbia intenzione di salutare tutti i calciatori che hanno finora deluso le aspettative.



“Quello che l’Inter non ha scritto nel comunicato, perché questa non era l’occasione giusta per renderlo pubblico, è la volontà della società di rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione. Questo gruppo ha deluso soprattutto in termini di personalità, continuità di rendimento, tenuta mentale e leadership. Anche coloro che recitano ruoli importanti all’interno della propria nazionale (da Miranda a Banega) hanno mostrato limiti. E sia la dirigenza sia la proprietà, per scongiurare un’altra stagione analoga a questa, vogliono ripartire poggiando su basi solide. A costo di dover inserire una decina di volti nuovi, almeno la metà nella formazione ideale. Adesso la certezza di rimanere all’Inter ce l’hanno in pochi: Icardi, gli elementi freschi o in aria di rinnovo (D’Ambrosio e Medel), i nuovi acquisti che hanno reso come era lecito attendersi (Candreva e un Gagliardini ora in calo), Perisic (a meno che per lui non arrivi un’offerta superiore a 50 milioni), Handanovic (se non chiederà di essere ceduto al Liverpool), forse Miranda, Ansaldi e i giocatori che sono stati pagati molto e, non avendo reso al massimo, non hanno mercato (Kondogbia e Joao Mario). Gli altri, chi per un motivo chi per un altro, potrebbero partire tutti”