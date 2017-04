L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Mauro Icardi e spiega come l'attaccante nerazzurro, nonostante la fascia di capitano al braccio, non abbia la leadership giusta per spronare i compagni nei momenti di difficoltà. Anzi, spiega la "rosea", Icardi è tra i primi ad affondare quando la barca incamera acqua.



PROBLEMA DI LEADERSHIP - "Diciotto palloni giocati (nessuno dei 22 titolari ne ha toccati meno) in una gara in cui l’Inter ha avuto il 72,6% del possesso palla fotografano il pomeriggio a pane e acqua di Mauro Icardi. Il capitano è affondato con la bagnarola nerazzurra, non è certo l’unico colpevole ma - come quando le cose andavano bene - i riflettori vanno a cercare lui. Per quella fascia al braccio che ha quasi sempre onorato sbattendosi in campo - anche se un vero leader dovrebbe riuscire a scuotere la truppa -, e per i gol. Che lui sa segnare come pochi, anche se il trono dei marcatori si allontana come l’Europa per l’Inter, con Dzeko, Belotti e Higuain scatenati".



UN PROBLEMA GIA' EMERSO - "Coerente con i compagni, invece ieri Maurito si è ingolfato. Un problema frequente soprattutto in trasferta, dove in campionato non segna su azione dal 21 settembre. Visto che la prossima partita lontano dal Meazza sarà il 22 aprile (Fiorentina), siamo a sette mesi. Malgrado nella ripresa Pioli abbia giocato di fatto con cinque attaccanti - mancava solo Gabigol -, Icardi non è mai riuscito ad incidere. Colpa anche dei compagni che non hanno saputo innescarlo. Ma il problema era già emerso in altre occasioni. Anche perché l’Inter rimane la squadra che mette più cross in area e con Pioli il problema della solitudine in area del capitano era stato affrontato in diversi modi. Compreso il continuo accentramento dei due esterni offensivi".