Rafinha ha cambiato faccia all'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il brasiliano, in tandem con Marcelo Brozovic, possa dare ai nerazzurri quella qualità a cui faceva riferimento Luciano Spalletti al termine del pareggio contro il Napoli.



“Tutto ruota attorno alla qualità. L’uscita di Luciano Spalletti dopo il Napoli poteva essere un boomerang invece sembra avere toccato i tasti giusti nel suo particolarissimo spogliatoio. Perché la qualità dell’approccio alla partita ieri è stata ottima. In uno stadio in cui la Samp ha conquistato 32 dei 44 punti totali, l’Inter ha subito preso in mano il pallino e ha finito col pallottoliere. Perché alta è stata anche la concentrazione spalmata sui 90’, ma soprattutto notevole è sembrata la cifra tecnica di alcuni elementi ormai imprescindibili. Il primo è Rafinha, che ha cambiato la faccia al centrocampo nerazzurro. Abituato ad allenarsi con Messi e Iniesta, il 25enne brasiliano è diventato forte anche per osmosi e cuce il gioco come un sarto. Niente di troppo appariscente, ma la capacità di trovare sempre tempi e spazi per legare i reparti, far uscire l’avversario per pescare l’inserimento del compagno, gestire il pallone nei momenti più delicati. Con l’ex Barça e Brozovic un reparto troppo spesso monocorde ora sembra avere trovato il giusto compromesso tra inventiva e necessità di proteggere Handanovic”.