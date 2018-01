Nuova avventura pronta a cominciare per Rafinha Alcantara. Il centrocampista brasiliano, che arriva all'Inter in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro più tre di bonus, è atterrato poco prima delle 19 all'aeroporto di Milano Malpensa. Domani svolgerà le visite mediche col club nerazzurro, che anticiperanno l'annuncio ufficiale del suo trasferimento. Dopo Lisandro Lopez, è lui il secondo rinforzo che il club di corso Vittorio Emanuele regala a Luciano Spalletti.



SOLO UN SALUTO - Intercettato dai giornalisti presenti all'aeroporto dopo l'arrivo col padre e agente, Mazinho, Rafinha non ha voluto parlare, rivolgendo solo un veloce saluto.