E' rebus in mezzo al campo per Luciano Spalletti, la cui coperta è diventata ancora più corta complice l'infortunio patito da Roberto Gagliardini con il Cagliari martedì scorso: ragion per cui, in vista della trasferta del Bentegodi contro il Chievo, il tecnico di Certaldo sta studiando diverse alternative tattiche. Tra queste, nella seduta odierna svoltasi ad Appiano Gentile è stato provato Marcelo Brozovic nell'antico ruolo di trequartista, con Borja Valero e Vecino davanti alla difesa. Panchina, dunque, per Rafinha, sempre che l'indiscrezione di Sky Sport venga confermata nei fatti nelle prossime ore. L'altro caso prevede la conferma di Brozo davanti alla difesa assieme a Vecino, più Borja come vertice alto del triangolo dietro Icardi.