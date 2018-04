Non ha gradito la sostituzione al minuto 70 della sfida fra Inter e Atalanta e non ha fatto nulla per nasconderlo. Rafinha ha lasciato il campo da gioco dell'Atleti Azzurri d'Italia nascondendo il proprio volto con la maglietta, ha solo accennato il saluto a Spalletti e si è trincerato nell'ultima fila della panchina rimanendo in ombra e incappucciato per tutto il finale della gara.