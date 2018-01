Importante retroscena sulla trattativa che ha portatoall'Inter. Secondo quanto riportato in Spagna dal portale elgoldigital, il Barcellona avrebbe insistito per ottenere un accordo, un gentleman agreement e non una vera e propria clausola, riguardante. L'argentino è accostato insistentemente ormai da molto tempo al Real Madrid, ma ai blaugrana lo scenario di un Icardi in blancos non piace, e da qui la proposta: se l'Inter cedesse Icardi, il Barcellona dovrebbe essere informato per tempo ed avrebbe l'opportunità di pareggiare l'offerta dell'eventuale acquirente, e così accaparrarsi l'argentino. Questo "patto tra gentiluomini", secondo elgoldigital, si estinguerebbe con il riscatto di Rafinha, liberando il club nerazzurro da ogni onere.