“Rafinha è in crescita costante, si allena ogni giorno meglio e riesce sempre di più a sviluppare queste sue qualità di rapidità e tecnica. Di conseguenza siamo contenti e lui stesso vede che migliora nel proporre il suo calcio per un periodo superiore di volta in volta. Questo ci fa ben sperare per averlo totalmente a disposizione. Borja Valero, invece, nell’ultimo periodo ha avuto dei problemini e anche se si sta allenando bene c’è da valutare per quanto tempo si riuscirà ad impiegarlo”. In poche parole Rafinha sta meglio di Borja Valero, ma dal discorso portato avanti da Luciano Spalletti in conferenza non si evince che uno possa escludere l’altro.



BALLOTTAGGI IN MEDIANA - Imbrigliata in mediana, dove il gioco finisce spesso per canalizzarsi in un imbuto, l’Inter ha urgente bisogno di maggiore qualità. Di uomini che almeno facciano girare il pallone nei modi e soprattutto nei tempi giusti. Un lavoro che non riesce a garantire Gagliardini, ultimamente sempre più distante dal credo di Luciano Spalletti. Qualcosa di meglio combina Vecino, che infatti lì in mezzo sembra essere l’unico sicuro di una maglia da titolare. Accanto all’uruguaiano potrebbe finirci Borja Valero, nonostante lo spagnolo non possa ancora offrire ampie garanzie circa il minutaggio da mettere a disposizione della squadra. si ricorrerà alla staffetta, con Gagliardini pronto un po’ a tutto.



RAFINHA IN RAMPA DI LANCIO? - Sulla trequarti potrebbe essere il turno di Rafinha, che già contro il Benevento aveva esordito dal primo minuto mostrando però un evidente ritardo di condizione. Nel frattempo è passata qualche settimana ( era il 24 febbraio) e il brasiliano ha lavorato duro per mettere benzina nelle gambe. Luciano Spalletti coltiva l’idea di schierare tra i titolari l’ex Barcellona, indotto a tale soluzione anche dalle caratteristiche della squadra di Sarri, affamata di pressing e spietata nel portare via palla a chi la gestisce con fatica. Occorrono palleggiatori e se dovesse innescarsi la giusta intesa tra Borja Valero, Vecino e rafinha lì in mezzo, Spalletti avrebbe qualche buon motivo per sentirsi tranquillo.