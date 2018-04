Chi l'avrebbe detto che un centrocampista fermo da 8 mesi sarebbe diventato in brevissimo tempo un perno insostituibile per il presente e possibilmente per il futuro di una squadra come l'Inter. Rafinha Alcantara ci ha messo poco a ritrovare ritmo e condizione e a conquistare in un colpo solo la stima di un titubante Spalletti e del popolo nerazzurro.



SENTIMENTI RICAMBIATI - Chi l'avrebbe detto soltanto tre mesi fa, invece, che quella stima e affetto, sia da parte dell'allenatore sia da parte del pubblico sarebbe entrata in profondità anche nei sentimenti di Rafinha? Probabilmente in pochi, ma il centrocampista in prestito dal Barcellona ha voluto ribadirlo con un post sui propri profili social: "In così poco tempo, un sentimento che non so spiegare. Orgoglioso di far parte di questa squadra".



20 GIORNI - Un sentimento che l'Inter sta provando in ogni modo a ricambiare cercando una conferma contrattuale che si preannuncia complicatissima anche con il Barcellona. Secondo Tuttosport tutto si deciderà non prima del 20 maggio, il giorno del termine del campionato in cui l'Inter avrà acquisito la certezza della qualificazione o meno alla prossima Champions League. Il riscatto fissato a 35 milioni più 3 di bonus é impossibile da pagare per i problemi di bilancio e il ds Ausilio sta studiando diverse formule per agevolare la permanenza di Rafinha a Milano. La trattativa é aperta, Rafinha vuole restare. Sarà questa la carte decisiva da giocare?