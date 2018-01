Oggi è il giorno della presentazione ufficiale per Rafinha Alcantara con la maglia numero 8 dell'Inter. Il centrocampista brasiliano con passaporto spagnolo, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona, ha parlato in diretta video su Facebook e YouTube: "Ho scelto l'Inter perché mi piace il progetto del club, arrivo motivato e spero di avere una carriera importante qui. Conosco Icardi dai tempi della cantera del Barça a 16 anni, giocavamo e studiavamo insieme. E' stato un orgoglio giocare e allenarmi con Messi, il migliore calciatore di sempre. Sono stato un fan anche di Borja Valero. Il mio ruolo è quello di centrocampista centrale, ma gioco dove vuole l'allenatore anche da esterno. Spalletti è un tecnico completo e molto preparato, mi ha sorpreso positivamente. Mi sento bene fisicamente e ho voglia di giocare. Ronaldo è il miglior centravanti della storia, ma mi piaceva molto anche Adriano. Abbiamo tutto per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Non vedo l'ora di giocare il derby col Milan".