Ramires potrebbe essere il primo acquisto che Sabatini e Ausilio metteranno a disposizione di Luciano Spalletti. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come il brasiliano si stia allenando nel centro tecnico del Chelsea a Cobham con l’obiettivo di essere pronto il prima possibile per la causa nerazzurra.



L’ARRIVO A MILANO - “Il centrocampista del Jiangsu Ha in programma qualche giorno di vacanza e poi a dicembre sarà a Milano per iniziare gli allenamenti con la sua nuova squadra”, scrive il quotidiano a tiratura nazionale, “naturalmente sarà necessario il nullaosta del Jiangsu, ma visto che Suning è proprietario di entrambe le società, non dovrebbe essere un grande problema”, anche perché in tal senso un accordo con Sabatini era già stato trovato nel corso dell’ultimo viaggio del dirigente italiano in Cina.



PROSEGUE IL RECUPERO - “Dopo l’infortunio di metà ottobre, Ramires è a Londra, in quella che è stata per 5 anni e mezzo la sua “casa”, quando indossava la maglia del Chelsea. Ha chiesto e ottenuto dal suo ex club il permesso di svolgere sia la parte delle cure fisioterapiche sia quella del ricondizionamento atletico nel centro di Cobham perché si fida ciecamente dello staff sanitario dei Blues. Abramovich, che dal suo addio nel gennaio 2016 ha incassato 28 milioni, ha dato il via libera e spesso il centrocampista aggiorna i suoi followers attraverso i social non nascondendo la felicità per essere a Londra. Una foto prima di Chelsea-Manchester United di una settimana fa, un nuovo scatto ieri: vivere qualche settimana nella City dopo i mesi a Nanchino evidentemente gli piace, ma è pronto a fare di nuovo le valigie”.



COME GIOCHERA’ CON SPALLETTI - Ramires sarà prezioso per il tecnico toscano, che ha intenzione di schierarlo nel cuore della mediana e garantirà all’ex giallorosso di poter utilizzare indifferentemente sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1.