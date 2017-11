Trenta punti in dodici giornate, un rendimento costante e un entusiasmo ritrovato. L'Inter e Luciano Spalletti hanno iniziato questa stagione nel migliore dei modi, infilandosi in classifica tra le grandi favorite per lo scudetto e mostrando una solidità che non si vedeva dai tempi di José Mourinhho in panchina. Ora, per continuare su questa scia, il tecnico nerazzurro, lo si è sottolineato più volte, ha bisogno di un aiuto dal mercato, con acquisti mirati che possano dare alternative valide ai titolari: e la coppia Sabatini-Ausilio è al lavoro da tempo.



RAMIRES ARRIVA- Come scrive il Corriere dello Sport, il direttore dell'area tecnico Suning Walter Sabatini è in Cina per stabilire le strategie di mercato con la proprietà cinese, il direttore sportivo Piero Ausilio ha in programma un viaggio in Argentina. Niente spese pazze, solo occasioni. E un'occasione è Ramires, centrocampista brasiliano del Jiangsu Suning, che arriverà in prestito in Italia a dicembre: una volta recuperato a pieno dall'infortunio, l'ex Chelsea sarà a Milano per capire e studiare il calcio di Spalletti e mettersi a disposizione da gennaio. Finiti i 6 mesi di prestito, si vedrà se tenerlo oppure farlo tornare in Cina. Le condizioni fisiche non preoccupano: il brasiliano è l'uomo giusto per aumentare le pedine a centrocampo