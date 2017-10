Tuttosport in edicola oggi fa il punto in vista del mercato di gennaio in casa Inter. I sogni portano a Javier Pastore il cui arrivo - avendo passaporto comunitario - non escluderebbe quello di Ramires. Col PSG sono già al lavoro gli intermediari per uno scambio tra il Flaco e Joao Mario, pallino di Antero Henrique, ds del club francese (più difficile arrivare a Vidal nonostante il sì del cileno).



La pista più facile porta a Ramires: gli esami a cui si è sottoposto il brasiliano a Londra hanno evidenziato una forte distorsione al ginocchio con un problema al collaterale: l'interessato ha già iniziato la riabilitazione e a inizio dicembre sarà pronto, nel caso, per arrivare a Milano in attesa del tesseramento.



Occhio sempre al prestito di Mangala, che al Manchester City vive ai margini del progetto: dovesse arrivare un nuovo difensore, scontato che Guardiola possa dare il via libera all'affare. Il tutto senza dimenticare che la missione sudamericana di Ausilio e Baccin potrebbe riservare qualche sorpresa...