Andrea Ranochhia è in uscita dall'Inter; il centrale non ha convinto Pioli, che gli preferisce sia Medel che Murillo, e a gennaio farà le valigie. I nerazzurri hanno aperto ad una sua partenza in prestito, ma il classe '88 ha già rifiutato diverse destinazioni. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Ranocchia, che ha il contratto in scadenza nel 2019, ha detto no sia all'Hull City che al West Ham.