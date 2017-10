Hanno scelto per noi i colori del cielo e della notte.Era la sera del 9 marzo 1908,erano poco più di quaranta.Oggi siamo milioni. #derby pic.twitter.com/Fm7Y6725uH — Andrea Ranocchia (@23_Frog) 14 ottobre 2017

non si è mai nascosto, nonostante gli insulti e le critiche spesso ingiuste che continuano a piovergli addosso da parte degli stessi tifosi che dovrebbero sostenerlo. Eppure il centrale umbro non ha mai nascosto la propria voglia di far bene con la maglia, con la squadra di cui è stato anche capitano e per cui continua a fare il tifo. E in vista del derby, nonostante probabilmente non scenderà in campo da titolare, Ranocchia ha voluto ancora una volta mostrare la propria passione per i colori nerazzurri caricando il derby con un tweet da capitano: